Синоптик Шувалов: россиян ожидают необычные погодные явления летом 2025 года

Предстоящим летом россиян ожидает масса необычных погодных явлений. Связано это с глобальным изменением климата, которое скажется на температуре воздуха, осадках и даже на длительности времен года, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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