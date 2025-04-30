Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Прав Захар-без Одессы и Николаева это будет не победа,а участие в военном конфликте между Россией и Украиной  где поб...Прилепин: России ...
  • anatoliy Анатолий Алексеев
    Есть же .адекватные люди в США ТОЛЬКО ПОКА МАЛО .НО Я ДУМАЮ СО ВРЕМЕНЕМ ИХ СТАНЕТ БОЛЬШЕЭкс-аналитик ЦРУ ...
  • Федор Родников
    Зоколебал этот кучерявый козёл и зачем на платформе размещаете материалы этой дряни.Блогер Варламов и...

Синоптик Шувалов: россиян ожидают необычные погодные явления летом 2025 года

Синоптик Шувалов: россиян ожидают необычные погодные явления летом 2025 года

Предстоящим летом россиян ожидает масса необычных погодных явлений. Связано это с глобальным изменением климата, которое скажется на температуре воздуха, осадках и даже на длительности времен года, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх