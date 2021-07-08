Происшествия

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Семья кинологов Макаренко из Новороссийска: одна любовь на двоих, Никита и три собаки

Ребята познакомились еще в школе, именно тогда теплая дружба переросла в нечто большее. После армии Денис пришел на службу в кинологическое подразделение.

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