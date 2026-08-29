Тайна приглашения Ирана в тройственный пакт на Ближнем Востоке раскрыта. США – на выход

Иран пригласили присоединиться к Мекканскому оборонному соглашению. Подписавшие пакт саудиты, пакистанцы и турки не подтверждают, но и не опровергают сенсацию.
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Евреи поди писаются кипятком от этой вести. Если Иран вступит в эту организацию, то Израилю придется сидеть как мышам под веником.