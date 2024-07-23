Артрасчет РСЗО «Град» уничтожил около 70 боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные огневые позиции и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.
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