Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Севастопольский
    Ахринеть !!!!!😂Как узнать модель...
  • Ливень
    https://youtu.be/di5kXBu54hk?si=aMF-aMqKfjHAQoa4Яндекс создал роб...
  • Виктор Луговой
    Но ответ голосом жертвы "Да!" - для мошенников всё равно актуален. ...На прошлой неделе не далее как. Звонок с неизве...Голоса нужны моше...

Пермские школьники создают роботов для защиты рыбы. Они должны защитить рыбу от браконьеров

Пермские школьники создают роботов для защиты рыбы. Они должны защитить рыбу от браконьеров

Пермские ученые и школьники разработали роботизированную систему для борьбы с браконьерствомШкольники и ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальный роботехнический комплекс для обнаружения браконьеров, занимающихся незаконным выловом рыбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх