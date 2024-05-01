Пермские школьники создают роботов для защиты рыбы. Они должны защитить рыбу от браконьеров

Пермские ученые и школьники разработали роботизированную систему для борьбы с браконьерствомШкольники и ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали уникальный роботехнический комплекс для обнаружения браконьеров, занимающихся незаконным выловом рыбы.
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