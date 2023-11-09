Сергеев, Сперцян и Гайич вошли в пятерку претендентов на приз лучшему футболисту октября в РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала список номинантов на звание «Игрока месяца». В шорт-лист попали Иван Сергеев («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Милан Гайич (ЦСКА), Егор Голенков («Ростов») и Юрий Дюпин («Рубин»).
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