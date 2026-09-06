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Царьград

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Владислав Никонов прогнозирует снижение ставки Центробанка до 10%

Владислав Никонов прогнозирует снижение ставки Центробанка до 10%

Эксперты ожидают, что Центральный банк снизит ставку до 10% к 2027 году при условии уменьшения инфляции.

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