Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке контрнаступления на запорожском направлении летом 2023 года лишились половины личного состава 31-й отдельной механизированной бригады, рассказал ТАСС пленный украинский военнослужащий Валерий Костюченко.
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