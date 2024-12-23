Дюков о ВЦИОМ: «Что-то может быть не так не в футболе, а в опросах. Россия – футбольная страна, об этом говорят посещаемость, рейтинги»

– Чувствуете, что есть некая атака на футбол – опросы ВЦИОМ с двумя резко негативными к отрасли выводами: о падении популярности вида спорта у россиян, а также выводом о том, что футбол не является национальным видом спорта.
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