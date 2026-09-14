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«Ради выживания Украины!» – Зе-премьер Корецкий призвал европейцев наплевать на все международные правила

«Ради выживания Украины!» – Зе-премьер Корецкий призвал европейцев наплевать на все международные правила

Украина продолжает настаивать на передаче в ее пользу замороженных в ЕС российских активов. Об этом на проходившем в Киеве форуме YES заявил премьер Украины Сергей Корецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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