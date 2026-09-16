МИД России: молодёжь стала жертвой информационных атак

Заместитель директора МИД России Андрей Настасин заявил, что молодёжь подвергается информационным атакам для продвижения выгодных внешним силам нарративов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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