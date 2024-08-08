Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Авито Работа: самая большая зарплата среди рабочих у дальнобойщиков Среди вакансий для представителей рабочих специальностей в июле самые высокий зарплаты предлагали водителям-дальнобойщикам: их предполагаемое вознаграждение выросло на 51 процент к году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии