Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Авито Работа: самая большая зарплата среди рабочих у дальнобойщиков Среди вакансий для представителей рабочих специальностей в июле самые высокий зарплаты предлагали водителям-дальнобойщикам: их предполагаемое вознаграждение выросло на 51 процент к году.