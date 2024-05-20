Путин на встрече с Коковым изменил привычный сценарий бесед с главами регионов

На встрече президента РФ Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, полномочия которого истекают в сентябре этого года, не прозвучало ставшего традиционным вопроса о поддержке выдвижения на новый срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии