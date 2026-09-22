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Происшествия

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В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в торговом комплексе

В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в торговом комплексе

Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный».

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