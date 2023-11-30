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Тарасова словами "пусть так, чем никак" высказалась о проверках россиян перед ОИ

Тарасова словами "пусть так, чем никак" высказалась о проверках россиян перед ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что российских спортсменов будут проверять на соответствие критериям допуска до старта Олимпиады 2024 года в Париже и во время соревнований.

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