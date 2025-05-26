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Названы главные счастливчики июня — получат все, о чем мечтали

Названы главные счастливчики июня — получат все, о чем мечтали

Стартовавший период Близнецов подарит мотивацию к новым свершениям. Гороскоп 123RF/legion-media.ruС 20 мая стартовал период Близнецов, а с 25-го числа Сатурн переместился в знак Овна, а значит, настал период вдохновения, активный действий и воплощения планов в жизнь.

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