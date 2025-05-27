В Петербурге 76-летняя женщина отдала мошенникам 32 млн рублей

Анастасия Гончарова

они же все бедненько у нас живут, поскуливая и подвывая в сетях что живут на грани нищенства и побирушничества , а в реале мошенникам миллионы сдают из за отсутствия мозга в том месте где он должен находится..😀🤣🤣🤣