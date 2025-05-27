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Аргументы и Факты

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В Петербурге 76-летняя женщина отдала мошенникам 32 млн рублей

В Петербурге 76-летняя женщина отдала мошенникам 32 млн рублей

76-летняя жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, передав им в общей сложности 32 миллиона рублей наличными в трёх разных валютах.

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Комментарии
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ЗЗ
Зоя Зайко
Откуда у неё такие деньги?
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15 час.
Анастасия Гончарова
они же все бедненько у нас живут, поскуливая и подвывая в   сетях что  живут на грани нищенства и побирушничества , а в реале мошенникам миллионы сдают из за отсутствия мозга в том месте где он должен находится..😀🤣🤣🤣
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11 час.
igor kim
Интересно, откуда у людей, при отсутствии у них мозгов, такие деньги?
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10 час.
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