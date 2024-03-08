МИД рассказал о международном наблюдении за выборами президента России

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели, которые будут работать на выборах президента России, посетят избирательные участки во всех субъектах, включая Крым и новые российские регионы, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.