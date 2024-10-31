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Самойлова рассказала, что Джиган оставит ей всех детей в случае развода

Самойлова рассказала, что Джиган оставит ей всех детей в случае развода

Оксана прокомментировала скандальные суды за отпрысков среди знаменитостей. Джиган и Оксана Самойлова соцсетиДжиган и Оксана Самойлова оказались в числе гостей на 16-ой ежегодной звездной премии «Topical Style Awards 2024».

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