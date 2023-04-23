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В Daily Mail объяснили, почему Украина сразу потеряет территории с провалом наступления ВСУ

В Daily Mail объяснили, почему Украина сразу потеряет территории с провалом наступления ВСУ

Обозреватель британского издания «Daily Mail» Питер Хитченс объяснил, почему Украина сразу потеряет территории с провалом наступления ВСУ.

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