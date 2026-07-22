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Россиянам назвали правила «уборки» мозга для профилактики деменции

Россиянам назвали правила «уборки» мозга для профилактики деменции

Профилактику деменции следует начинать задолго до появления тревожных симптомов. В беседе с НСН невролог Павел Хорошев заявил, что когнитивные нарушения можно предотвратить, изменив образ жизни и питание.

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