Россиянам назвали правила «уборки» мозга для профилактики деменции

Профилактику деменции следует начинать задолго до появления тревожных симптомов. В беседе с НСН невролог Павел Хорошев заявил, что когнитивные нарушения можно предотвратить, изменив образ жизни и питание.
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