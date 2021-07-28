Бывшая одноклассница попросила прописать у меня ее сына. Напрочь «забыв», как отравляла мне жизнь в школе

Фото Яндекс.Картинки На днях вижу на телефоне смс с незнакомого номера. Открываю – и не верю своим глазам!Там длинное сообщение, мол, «Привет, Маша (имена изменены), это я – Катя Иванова.
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