Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Подъяпольский
    Издательства и типографии семейный бизнес минобразованияРынок порешал: по...
  • Аркадий Александров
    Автор назвал всё своими именами - бизнесмены плюют на хмурые брови президента, поговорил и забыл.Рынок порешал: по...
  • olga gordeeva (Кожемякина)
    Голосовать не стала, потому что нет третьего варианта: голой ходить можно, но при спущенных жалюзях. Эта Алекс просто...Соседи подложили ...

Бывшая одноклассница попросила прописать у меня ее сына. Напрочь «забыв», как отравляла мне жизнь в школе

Бывшая одноклассница попросила прописать у меня ее сына. Напрочь «забыв», как отравляла мне жизнь в школе

Фото Яндекс.Картинки   На днях вижу на телефоне смс с незнакомого номера. Открываю – и не верю своим глазам!Там длинное сообщение, мол, «Привет, Маша (имена изменены), это я – Катя Иванова.

Вернуться к статье
156
Обсудить
Элина Морозова
Скорее всего она отправила такие же сообщения всем знакомым, кто живет в Москве.
Юрий Николаев
Как нельзя к стати наша русская поговорка___ Не плюй в колодец, напиться придётся!
татьяна кудрявцева
Поздравила бы сына одноклассницы с успешной сдачей вступительных экзаменов.
Павел Смирнов
Все другие просто должны и обязаны прощать тебе, но только не ты.
Виктор Геманов
Учить правилам общения надо и взрослых!
Александр Золотарев
Как мило! Мы беженцы, отстали от поезда, дайте водички попить, а то так кушать хочется что и спать негде.
Владимир Петров
У жены было несколько случаев, люди её оскорбляли, а она думала: "Погоди, ты ещё ко мне придёшь". И приxодили заискивая. Она медик и была милосердна. Я бы не был: медиков миллионы - лечись у всеx, кроме меня.
Владимир Витковский
Нельзя НИЧЕГО прощать !!!
anna
У меня была подобная история,только не в школе,а с соседкой...
Вера Федорова
Чтобы его зарегистрировать у себя, нужно в паспортный стол представить и договор аренды (найма) на квартиру. То есть, паренёк может претендовать ещё и на жилище, раз договор есть. Круть! 🙄
Элина Морозова
Я что то не слышала, что для учебы нужна прописка. Пусть прописывается там, где будет проживать.
Вера Федорова
Вот я тоже не слышала, и тоже задалась этим вопросом. Ну, конечно, лучше бы с регистрацией, но это не фатально. И, да, действительно, где-то же он будет жить, вот и, пожалуйста, там и решай этот вопрос.
Элина Морозова
Элина Морозова
....
Вера Федорова
Спасибо, Элина! 🥂🍒

Картина дня

наверх