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Игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание после поражения от «Локо»

Игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание после поражения от «Локо»

«Зенит» проиграл домашний матч 9-го тура Мир РПЛ, пропустив на 91-й минуте. Это второе поражение сине-бело-голубых в сезоне, отставание от лидирующего «Краснодара» увеличилось до 4 очков.

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