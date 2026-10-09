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Скрывавшуюся молодую пару застрелили через четыре месяца после свадьбы

Скрывавшуюся молодую пару застрелили через четыре месяца после свадьбы

РЕН ТВ Супругов, поженившихся по собственной воле, застрелили в пакистанской провинции Синд. Об этом 8 октября сообщает газета Dawn.

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