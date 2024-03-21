Фон дер Ляйен объявила об увеличении пошлин на российское зерно

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы саммита ЕС в четверг, 21 марта, объявила о предложении увеличить таможенные пошлины на импорт российской зерновой продукции в Евросоюз, – сообщают СМИ.