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Бизнес журнал. Урал

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В центре Екатеринбурга стоимость «вторички» превысила 200 тысяч рублей за квадрат

В центре Екатеринбурга стоимость «вторички» превысила 200 тысяч рублей за квадрат

Самые высокие цены на жилье зафиксированы в центре города — там квадратный метр стоит в среднем 203 980 рублей.

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