Ксения Собчак сообщила об отмене корпоративов после вечеринки Ивлеевой

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак продолжает быть в центре внимания прессы. После голой вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которой Ксения выделилась оригинальным нарядом, она несколько раз обратилась к россиянам.
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