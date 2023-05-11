Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    Тоня Б., а что ты скажешь, если Темза превратиться в пролив, размером с эту Тупобританию!?😱😜?Госсекретарь США ...
  • анатолий андреев
    иьУкрнет в шоке: Зе...
  • spss
    да и сомневаться нечего....в россии народ молчаливый и терпеливый....ВС РФ поразили то...

Зеленский и нацистская «идентичность»

Зеленский и нацистская «идентичность»

Нынешний глава киевского режима указом, опубликованным на сайте офиса президента, постановил вместо Дня Победы 9 мая праздновать на Украине День Европы «Осознавая европейскую идентичность украинского народа, — объявил Зеленский, — постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый го.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх