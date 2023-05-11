Нынешний глава киевского режима указом, опубликованным на сайте офиса президента, постановил вместо Дня Победы 9 мая праздновать на Украине День Европы «Осознавая европейскую идентичность украинского народа, — объявил Зеленский, — постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый го.
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