© Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOMГруппа активистов пытается установить контроль над Офисом генерального прокурора, маскируя это требованиями Европейского союза, заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.
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