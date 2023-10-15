Чего следует остерегаться 16 октября, в церковный праздник Трубчевской иконы Божией Матери и народный Денис Позимний Алёна Юрьева16 октября – день, когда в русской православной церкви благословляют память о Трубчевской иконе Божией Матери.
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