RUTUBE вручил премию «Феникс» заблокированным на западных площадках блогерам

Мероприятие открыл генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. Александр Жаров Газпром-Медиа ХолдингВидеохостинг RUTUBE провел первую национальную премию «Феникс», организованную для заблокированных на YouTube блогеров.
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