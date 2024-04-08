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RUTUBE вручил премию «Феникс» заблокированным на западных площадках блогерам

RUTUBE вручил премию «Феникс» заблокированным на западных площадках блогерам

Мероприятие открыл генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. Александр Жаров Газпром-Медиа ХолдингВидеохостинг RUTUBE провел первую национальную премию «Феникс», организованную для заблокированных на YouTube блогеров.

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