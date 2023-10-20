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Пресс-службу МО Украины возглавит писатель-фантаст Павлюк

Пресс-службу МО Украины возглавит писатель-фантаст Павлюк

Илларион Павлюк сменит на этом посту трансгендера из США Анну Маляр.Пресс-службу МО Украины возглавит местный писатель-фантаст Илларион Павлюк, сменивший на этом посту трансгендера из США Анну Маляр, об этом рассказало украинское издание Еspreso.

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