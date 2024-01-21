На Украине травят 16-летнюю теннисистку за рукопожатие с российской спортсменкой

На Украине разразился очередной спортивный скандал: 16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр после матча с российской спортсменкой Владой Минчевой на юниорском Открытом чемпионате Австралии посмела пожать ей руку.
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