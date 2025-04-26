ТАСС: ВСУ ежедневно нарушают работу гражданской инфраструктуры Херсонской области

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские войска ежедневно нарушают работу критически важной гражданской инфраструктуры в левобережной части Херсонской области, из-за этого многие прифронтовые города региона остаются без электро— и водоснабжения.
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