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Закон, порядок, государство

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Расчеты ЗРК «Тор-М2» Южного военного округа обеспечивают войскам надежную защиту от воздушного нападения противника на Запорожском направлении

Расчеты ЗРК «Тор-М2» Южного военного округа обеспечивают войскам надежную защиту от воздушного нападения противника на Запорожском направлении

ЗРК «Тор-М2» могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей. .

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