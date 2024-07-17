Большой сюрприз ждет пенсионеров, доживших до 70 лет

Лариса Поплавская

Эти Готовьсь- Отставить вселяют веру в очередной фейк со стороны СМИ. Если фейк, то пожилой человек не собака, чтобы травить обманами. За это надо сурово наказывать. Мы уже этих добавок наелись по самое нехочу. Потому как добавляют у нас только тем кому не хватает 3х рублей до миллиона. Остальные по принципу Била Гейса - скорей бы подохли, не хотят добровольно поможем принудительно. Пока не получим официальное подтверждение не верим.