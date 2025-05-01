Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: главное за сутки

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. Украина и США заключили соглашение о полезных ископаемых, железнодорожный вокзал Донецка заработает с 9 мая после 11-летнего перерыва, а президент РФ Владимир Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград.