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Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: главное за сутки

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: главное за сутки

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. Украина и США заключили соглашение о полезных ископаемых, железнодорожный вокзал Донецка заработает с 9 мая после 11-летнего перерыва, а президент РФ Владимир Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград.

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