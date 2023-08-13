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20-летний Гребенкин набрал 2+3 в 3 матчах за «Металлург» на турнире в Уфе, у 18-летнего Канцерова 2+1

Форвард магнитогорцев набрал 3 (2+1) очка в завершающем матче команды на Кубке Республики Башкортостан с «Динамо» (7:2).

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