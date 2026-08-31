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Клавишный калейдоскоп: концерт «Торжество клавиш» в Твери 4 сентября

Клавишный калейдоскоп: концерт «Торжество клавиш» в Твери 4 сентября

4 сентября в 18:30 в Тверской филармонии состоится необычный музыкальный вечер — концертная программа «Торжество клавиш: орган, клавесин, рояль».

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