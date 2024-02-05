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Как в тюрьмах Украины пытают невиновных: вырезали на лбу «Орк» и не только

Как в тюрьмах Украины пытают невиновных: вырезали на лбу «Орк» и не только

Как в тюрьмах Украины пытают невиновных: вырезали на лбу «Орк» и не только Евгения КомароваПоследние события на Украине свидетельствуют о нарастающих напряженностях в обществе, вызванных конфликтом с Россией.

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