Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп подал жалобу после передачи Харрис $96 млн кампании Байдена

Трамп подал жалобу после передачи Харрис $96 млн кампании Байдена

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа счел нарушением закона передачу средств кампании главы Белого дома Джо Байдена вице-президенту Камале Харрис и подал соответствующую жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

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