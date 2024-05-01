Как и с чем стильно носить прямое платье весной: 15 завораживающих идей

Прямое платье – это очень женственная вещь, которая дарит любой моднице уверенность в своей красоте. Зачастую такую модель выбирают для офиса, но также можно найти и повседневные варианты, летние и весенние модели, которые подходят для любого мероприятия.
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