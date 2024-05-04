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«Кто такой Саша Илич? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл?» Дмитрий Черышев о новом тренере «Пари НН»

Сегодня нижегородскую команду возглавил сербский специалист Саша Ивич.  «Кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата.

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