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Тест на деменцию: сможете найти на картинке 13 предметов?

Тест на деменцию: сможете найти на картинке 13 предметов?

Уверены, что сможете нейти их все?Не зря игры, в которых нужно искать спрятанные предметы, уже давно популярны не только среди детей, но и среди взрослой аудитории.

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