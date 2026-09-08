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Курские новости

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Курскстат назвал родной язык жителей региона

Курскстат назвал родной язык жителей региона

98,3% жителей Курской области назвали родным русский язык, остальные языки, включая армянский и украинский, указали менее 2% опрошенных.

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