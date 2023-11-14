Марочко: ВС России после аэроразведки нанесли превентивный удар по ВСУ

Военные ВС РФ смогли сорвать попытки украинской армии вернуть ранее утраченные позиции. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
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