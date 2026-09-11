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Журнал «Профиль»

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Лукашенко исключил нападение Беларуси на соседние страны

Лукашенко исключил нападение Беларуси на соседние страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена нападать на соседние государства, поскольку не сможет выиграть конфликт с "монстрами", расположенными по периметру.

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