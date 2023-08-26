Япония намерена участвовать в проекте Индии по поиску воды на Луне

Правительство Японии намерено активизировать сотрудничество с Индией в исследовании Луны в рамках программы LUPEX (Lunar Polar Exploration Mission), направленной на поиск запасов водяного льда около южного полюса естественного спутника Земли.
Правительство Японии намерено активизировать сотрудничество с Индией в исследовании Луны в рамках программы LUPEX (Lunar Polar Exploration Mission), направленной на поиск запасов водяного льда около южного полюса естественного спутника Земли.
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