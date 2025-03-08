Страна и люди
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Страна и люди

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«Всякий сверчок должен знать свой шесток и много на себя не брать!» – очередной скадал с Губерниевым

«Всякий сверчок должен знать свой шесток и много на себя не брать!» – очередной скадал с Губерниевым

  У Дмитрия Губерниева внезапно случился аттракцион неслыханной смелости. Помните, ещё недавно, весь мир изумлялся пошлости, которую устроили на пару Международный олимпийский комитет и Оргкомитет олимпийских игр в Париже? Губерниев просто покою не давал, и с каждого доступного шесточка поднимал крик о том, как он лоялен международному спорту, смотрите все, мол (и запишите в протокол), что мне бесконечно нравятся все санкции против русских спортсменов, и беспредел, устроенный вокруг их отбора, и тихий ужас, в который превратилась церемония открытия.

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