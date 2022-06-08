Переформатирование сознания. Охранители устоев

Николай Рерих не был таким уже рьяным поклонником С. С. Уварова и его «теории официальной народности», но прекрасно чувствовал эту самую народность и её истоки, и… будучи талантливым художником, передал её в своей живописи.
Популярные статьи
- Россия ограничила поставки неона за рубеж, что способно вызвать немалые проблемы при производстве полупроводников
- Спецназ Росгвардии уничтожил диверсионно-разведывательную группу нацбата «Кракен» в Харьковской области
- Глава МИД Индии - европейцам: Вы сами покупаете нефть и газ у России, а обвиняете нас
Свежие комментарии